Определен крайний срок возобновления чемпионата Италии на фоне пандемии

Руководство Серии А определило крайнюю дату возобновления сезона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ua-football.com, по информации издания ANSA, игрокам нужен месяц на восстановление формы. Итальянские СМИ отмечают, что тренировки начнутся 18 мая.

Тем не менее, как сообщают источники издания в Министерстве спорта Италии, точного решения по дате начала тренировок еще нет. Но крайняя дата возобновления чемпионата уже известна - это 14 июня. Серия А может подать в суд на правительство страны, если меры ограничения не позволят ей возобновить сезон.

Если к середине следующего месяца чемпионат страны не продолжат, то розыгрыш будет завершен досрочно. Также лига всерьез опасается, что не получит последнюю часть платежа за телеправа, которая должна поступить 1 мая.