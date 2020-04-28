Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат страны по футболу раньше августа

Власти Франции с большой долей вероятности запретят проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. Об этом сообщает французское издание L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение граждан по улицам.

Во вторник с заявлением должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп. По информации источника, глава правительства не позволит возобновить футбольную деятельность в стране 11 мая.

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса по итогам 28 туров. В Лиге чемпионов Францию представляют вышедший в четвертьфинал ПСЖ, а также "Лион", который обыграл в первом матче 1/8 финала итальянский "Ювентус" (1:0). В Лиге Европы представителей Франции не осталось.