Названа возможная дата проведения Гран-при Азербайджана

Гран-при Формулы-1 в Азербайджане может быть проведен шестого сентября 2020 года. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на немецкое издание Bild, передает Day.Az .

Так, согласно опубликованному изданием возможному расписанию гран-при на сезон 2020 года, всего будет проведено 17 этапов соревнования.

В случае развития событий согласно опубликованному потенциальному плану гонок, первым станет Гран-при Австрии, который будет проведен 5 и 12 июля 2020 года. Гонка в Баку станет седьмой гонкой в сезоне.

Ниже можно ознакомиться с возможным расписанием проведения Гран-при в сезоне 2020 года:

- 5 июля - Шпильберг (Австрия)

- 12 июля - Шпильберг (Австрия)

- 26 июля - Сильверстоун (Великобритания)

- 2 августа - Сильверстоун (Великобритания)

- 16 августа - Будапешт (Венгрия)

- 23 августа - Будапешт (Венгрия)

- 6 сентября - Баку (Азербайджан)

- 20 сентября - Сингапур

- 27 сентября - Сочи (Россия)

- 4 октября - Шанхай (Китай)

- 11 октября - Сузука (Япония)

- 25 октября - Остин (США)

-1 ноября - Мехико (Мексика)

- 8 ноября - Сан-Паулу (Бразилия)

- 22 ноября - Ханой (Вьетнам)

- 6 декабря - Бахрейн

- 13 декабря - Абу-Даби (ОАЭ)

Напомним, в марте 2020 года операционная компания Baku City Circuit (BCC) приняла решение о переносе Гран-при Азербайджана Формулы-1, который должен был пройти 5-7 июня 2020 года.