Названа возможная дата проведения Гран-при Азербайджана
Гран-при Формулы-1 в Азербайджане может быть проведен шестого сентября 2020 года. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на немецкое издание Bild, передает Day.Az .
Так, согласно опубликованному изданием возможному расписанию гран-при на сезон 2020 года, всего будет проведено 17 этапов соревнования.
В случае развития событий согласно опубликованному потенциальному плану гонок, первым станет Гран-при Австрии, который будет проведен 5 и 12 июля 2020 года. Гонка в Баку станет седьмой гонкой в сезоне.
Ниже можно ознакомиться с возможным расписанием проведения Гран-при в сезоне 2020 года:
- 5 июля - Шпильберг (Австрия)
- 12 июля - Шпильберг (Австрия)
- 26 июля - Сильверстоун (Великобритания)
- 2 августа - Сильверстоун (Великобритания)
- 16 августа - Будапешт (Венгрия)
- 23 августа - Будапешт (Венгрия)
- 6 сентября - Баку (Азербайджан)
- 20 сентября - Сингапур
- 27 сентября - Сочи (Россия)
- 4 октября - Шанхай (Китай)
- 11 октября - Сузука (Япония)
- 25 октября - Остин (США)
-1 ноября - Мехико (Мексика)
- 8 ноября - Сан-Паулу (Бразилия)
- 22 ноября - Ханой (Вьетнам)
- 6 декабря - Бахрейн
- 13 декабря - Абу-Даби (ОАЭ)
Напомним, в марте 2020 года операционная компания Baku City Circuit (BCC) приняла решение о переносе Гран-при Азербайджана Формулы-1, который должен был пройти 5-7 июня 2020 года.
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