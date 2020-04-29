https://news.day.az/sport/1229374.html Чемпионат Германии по футболу может не возобновиться 9 мая из-за коронавируса
Чемпионат Германии по футболу может не возобновиться 9 мая из-за коронавируса
Запланированное на 9 мая возобновление чемпионата Германии по футболу может не состоятся. В стране зафиксирован рост заболеваний коронавирусной инфекцией.
Планировалось, что матчи в бундеслиге возобновятся 9 мая. Встречи должны были пройти без зрителей. Однако ухудшение эпидемиологической обстановки в Германии поставило под сомнение перезапуск футбола, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В четверг пройдет заседание правительства Германии, на котором будут рассмотрены новые меры борьбы с пандемией. Не исключено, что будет рекомендовано отложить возобновление спортивных соревнований.
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