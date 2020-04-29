Чемпионат Германии по футболу может не возобновиться 9 мая из-за коронавируса

Запланированное на 9 мая возобновление чемпионата Германии по футболу может не состоятся. В стране зафиксирован рост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Планировалось, что матчи в бундеслиге возобновятся 9 мая. Встречи должны были пройти без зрителей. Однако ухудшение эпидемиологической обстановки в Германии поставило под сомнение перезапуск футбола, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В четверг пройдет заседание правительства Германии, на котором будут рассмотрены новые меры борьбы с пандемией. Не исключено, что будет рекомендовано отложить возобновление спортивных соревнований.