Вратарь Пепе Рейна собирает завершить карьеру в следующем году

Испанский вратарь Пепе Рейна заявил, что завершит карьеру в 2021 году. В ткущем сезоне 37-летний голкипер, принадлежащий "Милану", выступает за английскую "Астон Виллу", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"После окончания аренды в "Астон Вилле" я вернусь в "Милан", чтобы доработать свой контракт. А в конце следующего сезона наверно закончу играть. Попробую себя в роли тренера", - приводит слова Рейны "Спорт-Экспресс".

Пепе Рейна известен по выступлениям за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию" и "Милан". В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и Европы.