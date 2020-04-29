Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с коронавирусом

Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением к дагестанцам. Соответствующий пост 31-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, халатность к советам и просьбам врачей вкупе с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции на территории республики, привели к существенному осложнению ситуации в регионе.

Нурмагомедов призвал всех по возможности оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и беречь своих близких.