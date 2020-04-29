https://news.day.az/sport/1229468.html Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с коронавирусом
Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с коронавирусом
Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением к дагестанцам. Соответствующий пост 31-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, халатность к советам и просьбам врачей вкупе с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции на территории республики, привели к существенному осложнению ситуации в регионе.
Нурмагомедов призвал всех по возможности оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и беречь своих близких.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре