Старт футбольной Лиги наций будет отложен из-за коронавируса

Стартовые матчи футбольной Лиги наций, запланированные на сентябрь и октябрь, будут отложены из-за коронавируса.

Об этом сообщает британское издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.