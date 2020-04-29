https://news.day.az/sport/1229537.html Старт футбольной Лиги наций будет отложен из-за коронавируса
Старт футбольной Лиги наций будет отложен из-за коронавируса
Стартовые матчи футбольной Лиги наций, запланированные на сентябрь и октябрь, будут отложены из-за коронавируса.
Об этом сообщает британское издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.
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