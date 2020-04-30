"Бакинское городское кольцо" внесло ясность в вопрос проведения Формулы-1 в Азербайджане

Операционная компания "Бакинское городское кольцо" внесла ясность в вопрос проведения Гран-при Формулы-1 в Азербайджане 6 сентября. Данная информация была распространена немецким изданием "Bild".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Формула-1 еще не анонсировала новый календарь чемпионата на 2020 год: "Поэтому информация, опубликованная в любых СМИ о дате проведения соревнований, не соответствует действительности".

Было отмечено, что проведение соревнования 6 сентября является неофициальной информацией и не соответствует действительности:

"В настоящее время сотрудники Бакинского городского кольца находятся в отпуске, и в связи с объявлением карантинного режима в стране никаких монтажных работ в связи с гонками не проводится".