В UFC усомнились в возможности боя Нурмагомедова с Фергюсоном в 2020 году

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт усомнился в возможности организации боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в 2020 году. Об этом функционер заявил во время общения с болельщиками на форуме в Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом президент организации заявил, что обязательно попытается устроить поединок еще раз, однако не знает, что еще может случиться, когда он снова попробует сделать это.