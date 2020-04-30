ПСЖ будет объявлен чемпионом Франции

В Лиге-1 Франции будет объявлен чемпион.

Об этом сообщило издание "L'Equipe", передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Сообщается о том, что руководство Лиги-1 объявит призеров с учетом расположения команд в турнирной таблице. Это говорит о том, что ПСЖ будет объявлен чемпионом. ПСЖ, "Марсель" и "Ренн" как победитель, серебряный и бронзовый призеры получат путевку в Лигу чемпионов.

"Лилль", "Реймс" и "Ницца" выступят в Лиге Европы, "Амьен" и "Тулуза" покинут элиту. В Лигу-1 возвысятся "Ланс" и "Лорьян".

Отметим, некоторое время назад премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о завершении сезона в Лиге-1 и Лиге-2.