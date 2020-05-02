Следующий сезон НБА может стартовать в декабре

Розыгрыш сезона-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть перенесен на декабрь. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

По информации источника, комиссар НБА Адам Сильвер и совет директоров лиги в пятницу обсуждали возможность переноса старта следующего сезона на декабрь. Также состоялось голосование, по итогам которого было решено перенести намеченные на май мероприятия - драфт-лотерею и комбинированные тесты для новичков. Дату драфта НБА, запланированного на 25 июня, на данный момент не изменяли. Однако, по мнению экспертов, мероприятие тоже перенесут или проведут в онлайн-режиме.

Матчи после возобновления текущего сезона, вероятно, будут проходить без зрителей. Перенос начала следующего розыгрыша позволит лиге проводить игры с болельщиками, так как ситуация с пандемией к тому моменту должна нормализоваться. В ближайшее время руководство лиги не планирует утверждать новый календарь следующего сезона. Сообщается, что он может завершиться в конце июля - начале августа, а проведение драфта и открытие рынка свободных агентов состоятся по окончании розыгрыша.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.