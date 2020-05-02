«Формула-1» рассматривает спаренные гонки на одной трассе для возобновления сезона

Управляющий директор "Формулы-1" Росс Браун не исключил, что при возобновлении текущего сезона на одной трассе будут проходить по две гонки, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

"Это реальное соображение, потому что одной из логистических проблем является проверка всех и разрешения на въезд. Также довольно сложно найти подходящие гонки на ранней стадии, когда мы можем достаточно хорошо контролировать окружающую среду. Австрия очень хорошо подходит в этом вопросе. У них есть местный аэропорт, куда люди могут зафрахтовать самолеты, это не близко к мегаполису. Там правильная инфраструктура", - сказал Браун в официальном подкасте "Формулы-1".

Напомним, первые 10 гонок сезона в "Формуле-1" были отменены или перенесены. Не исключается, что 5 июля сезон возобновится на Гран-при Австрии.