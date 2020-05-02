В Англии могут доиграть сезон на нейтральных стадионах

Сезон-2019/20 Английской премьер-лиги, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может быть завершен на нескольких нейтральных стадионах, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Руководство АПЛ рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей, на которых команды смогут доиграть оставшиеся матчи. Сообщается, что в лиге уже сообщили об этом вопросе 20 клубам АПЛ. Голосование должно состояться на следующей неделе.

По информации британского таблоида The Sun, клубы достигли договоренностей с правительством страны по проведению матчей на нейтральных полях и намерены вернуться к полноценным тренировкам 18 мая. Так, матчи могут быть проведены на стадионах "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Лестера", "Арсенала", "Саутгемптона", "Брайтона", "Вест Хэма" и "Астон Виллы". При этом сезон может возобновиться уже 12 июня.

Напомним, к обсуждению вопросов о возобновлении сезона-2019/20 в Англии приступили в пятницу. Клубы в очередной раз выразили свою готовность завершить сезон, а также получили поддержку британского правительства.

После 29 туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует "Ливерпуль", команда Юргена Клоппа набрала 82 очка. На втором месте расположился "Манчестер Сити", который отыграл 28 туров и набрал 57 очков. Следом расположился "Лестер" с 53 очками.