ФИФА рассматривает возможность перехода на систему "весна - осень"

Международная федерация футбола (ФИФА) может перейти на систему "весна - осень". Об этом сообщил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни, комментарий которого приводит итальянская радиостанция Radio Sportiva, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подобная мера обусловлена пандемией коронавируса, из-за которой приостановлено проведение всех официальных международных матчей.

"В связи с пандемией коронавируса ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы, - сказал Монтальяни. - Сейчас решение по судьбе футбольного сезона зависит от органов власти, и ФИФА не спорит с этим. Но у нас есть идеи об изменениях в календаре, обновленная версия которого будет рассчитана до 2024 года. Вместо традиционной схемы "осень - весна" за основу может быть принята годовая календарная система, то есть "весна - осень".

"У нас есть возможность [для внедрения изменений], поскольку следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году в ноябре-декабре. Возможно, стоит задуматься о принятии изменений на постоянной основе", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.