Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии по футболу

Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером сборной страны Роберто Мартинесом. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на издание Independent, передает Day.Az.

По информации источника, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года, под его руководством бельгийская команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2018 года в России, показав лучший результат в истории выступлений на мировых первенствах. Ранее специалист тренировал валлийский "Суонси", английский "Уиган", с которым выиграл Кубок Англии, и "Эвертон".

Сборной России предстоит сыграть с бельгийской командой в рамках группового этапа перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.