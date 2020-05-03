Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с "Барселоной"

Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что его переговоры о новом контракте с каталонским клубом поставлены на паузу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Состоялись предварительные переговоры, но я сказал, что мы сначала должны все обдумать. Сейчас есть гораздо более важные вещи, поэтому мы отложили этот вопрос", - сказал 27-летний голкипер.

Ранее СМИ писали, что переговоры затягиваются из-за того, что тер Штеген попросил слишком высокую зарплату, на которую в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Барселона" согласиться не может.

Тер Штеген перешел в "Барселону" в июле 2014 года из мёнхенгладбахской "Боруссии" (Германия). Переход обошелся испанскому клубу в €12 млн.

В составе "Барселоны" тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015), по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании, стал двукратным обладателем Суперкубка Испании. За сборную Германии тер Штеген сыграл 24 матча.