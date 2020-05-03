Экс-менеджер "Формулы-1": Mercedes будет продан, а Хэмилтон перейдет в Ferrari

Бывший владелец формулической команды Jordan Эдди Джордан дал несколько довольно неожиданных прогнозов по поводу развития и будущей жизни "Королевских гонок". Он, в частности, считает, что многократные чемпионы мира из Mercedes в скором времени окажутся в серии в новом качестве.

"Мир стремительно меняется - коронавирус только подтвердил это, но на самом деле имеет место реальный сдвиг ценностей, - цитирует 72-летнего экс-менеджера "Формулы-1" издание Sport1.De, передает Day.Az со ссылкой на Вести. - Забота об окружающей среде стала приоритетом, и это означает, что боссы корпораций должны пересмотреть многие свои планы".

Джордан высказал убеждение, что ведущие производители - такие как Mercedes, Honda, Renault, - прекратят свое участие в "Формуле-1" в ближайшие два года: "Лидерство Mercedes ничего не решит: они уже достигли всего, что только можно. В таких обстоятельствах нельзя извлечь выгоду из дальнейших успехов".

"Цены на нефть падают, поэтому нефтяные компании не смогут приносить десятки миллионов долларов. Следовательно, Petronas [титульному спонсору Mercedes] придется уйти, что оставит огромную дыру в бюджете. Они продадут команду - возможно, Лоренсу Строллу, который хочет стать чемпионом со своим сыном и станет новым брендом".

"Впрочем, я могу себе представить, что Mercedes будет более активно сотрудничать с McLaren, как это было раньше. В будущем столпами "Формулы-1" станут Ferrari, Red Bull и, вероятно, McLaren-Mercedes", - заметил Джордан.

Он также дал прогноз относительно ведущих пилотов "Ф-1": "Я знаю Себастьяна Феттеля не так хорошо, как Льюиса Хэмилтона, однако, по моему мнению, ему нужно уйти из гонок или перейти в McLaren. Поезд в Ferrari уже ушел. И я уверен, что Льюис перейдет в Ferrari. Только они потянут его зарплату. Макс Ферстаппен останется в Red Bull и постарается победить Хэмилтона, но это будет непросто".