"Формула-1" может расширить сезон спаренными гонками

Карантин сильно ударил по участникам и организаторам гоночного чемпионата мира в классе "Формула-1". В свете обязательств перед спонсорами и телевидением, думая о возможных потерях денег от контрактов, менеджеры "Ф-1" готовы в ходе сезона проводить не одну, а две гонки на каждой трассе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уже сообщали Вести.Ru, минимальное число гонок, чтобы признать сезон состоявшимся - восемь. Однако в спонсорских контрактах прописаны несколько иные цифры, в случае невыполнения которых чемпионат не получит в полном объеме всех средств по этим соглашениям.

Но очевидно, что если сезон стартует, как это планируется сейчас, 5 июля, то вопрос о проведении обязательных 16 или 18 Гран-при может встать очень остро. В этой связи управляющий директор "Формулы-1" Росс Браун не исключил, что при возобновлении сезона на отдельных трассах будет проходить не одна, а две гонки.

"Это реальное соображение, потому что одной из логистических проблем является проверка всех и разрешения на въезд, - цитирует Брауна портал Спортбокс.Ru. - Также довольно сложно найти подходящие гонки на ранней стадии, когда мы можем достаточно хорошо контролировать окружающую среду".

По словам функционера, Австрия, которая готова первой принять формулический этап, очень хорошо подходит для того, чтобы провести две гонки: "У них есть местный аэропорт, куда люди могут зафрахтовать самолеты, это не близко к мегаполису. Там очень правильная инфраструктура для этих целей".

С начала карантина отменены или перенесены на более поздний срок стартовые 10 гонок сезона "Формулы-1". Власти Австрии принципиально пока не возражают против возобновления сезона 5 июля, но, конечно, не все зависит от желания чиновников как государственных, так и формулических структур.