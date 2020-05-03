У игроков "Баварии" не выявили коронавирус

Футболисты и тренерский состав мюнхенской "Баварии" сдали тесты на коронавирус. Все пробы оказались отрицательными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Германии планируют возобновить футбольный чемпионат 15 мая. Перед этим все игроки бундеслиги должны пройти тестирование на COVID-19. В противном случае команде придется пройти карантин в течении двух месяцев.

Исследования не выявили инфицированных среди игроков "Баварии". Ранее коронавирус был обнаружен у трех футболистов "Кельна".