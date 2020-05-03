https://news.day.az/sport/1231097.html У игроков "Баварии" не выявили коронавирус
У игроков "Баварии" не выявили коронавирус
Футболисты и тренерский состав мюнхенской "Баварии" сдали тесты на коронавирус. Все пробы оказались отрицательными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В Германии планируют возобновить футбольный чемпионат 15 мая. Перед этим все игроки бундеслиги должны пройти тестирование на COVID-19. В противном случае команде придется пройти карантин в течении двух месяцев.
Исследования не выявили инфицированных среди игроков "Баварии". Ранее коронавирус был обнаружен у трех футболистов "Кельна".
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