Самые дорогие клубы мира: "Реал" и "Барселона" подешевели

Пока футбольный сезон заморожен, фанатам предлагается познакомиться с очередными рейтингом ведущих клубов мира. Известный портал Transfermarkt опубликовал классификацию стоимости команд исходя из новой для всех ситуации, когда из-за коронавируса все дешевеет. Самым дорогим стал английский "Манчестер Сити", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Команда испанского тренера Хосепа Гвардиолы стала единственной по версии экономических экспертов, кто стоит более 1 млдр евро, точнее - 1,02 миллиарда. Что интересно, лидеры прежних лет испанские "Реал" и "Барселона" на сей раз пропустили впереди себя еще один английский клуб - "Ливерпуль", который стоит 967,0 млн евро.

"Королевский клуб" из Мадрида - третий в рейтинг-листе с "ничтожной" по еще недавним временам суммой в 888,5 млн евро. "Барселона" - четвертая (852,7 млн евро). В Топ-6 этой финансовой классификации также вошли французский "Пари Сен-Жермен" (843,7 млн) и немецкая "Бавария" (756,6 млн).

Десятку замыкают еще четыре европейских гранда: мадридский "Атлетико" (709,0 млн евро) и английские "Тоттенхэм Хотспур" (699,0), "Челси" (679,9) и "Манчестер Юнайтед" (646,7). Клуб "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, на 29-м месте (283,2 млн евро). Российские клубы не вошли в Топ-50 рейтинга самых дорогих команд мира.