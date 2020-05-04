Кулибали нарасхват: сенегальца хотят сразу четыре футбольных гранда

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Сенегала и итальянского "Наполи" Калиду Кулибали может в ближайшее трансферное окно сменить клуб. При этом в борьбу за центрального защитника вступили исключительно европейские гранды - "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В заочной гонке за 28-летнего сенегальца, имеющего также паспорт Франции, лидирует пока "Ливерпуль", которому очень необходим центр обороны. При этом мерсисайдцы готовы включить в сделку защитника Деяна Ловрена, что, вполне возможно, привлечет продавцов.

Для "МЮ", "Реала" и "ПСЖ" Кулибали, впрочем, не стоит в приоритете, у этих команд нет нужды в кардинальном укреплении линии обороны. А также следует заметить, что "Наполи" не намерен рассматривать предложения менее 89 млн фунтов стерлингов или 100 млн евро.