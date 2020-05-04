Ральф Шумахер: команда Mercedes может уйти из "Формулы-1"

В период безвременья в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" роятся слухи вокруг возможного ухода из гоночной серии немецкой команды-чемпиона Mercedes. Эти опасения подтвердил бывший пилот "Ф-1" Ральф Шумахер, брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мне кажется, такая вероятность существует, - цитирует Шумахера-младшего издание Formel1.De. - Примерно десять лет назад мы уже видели, что такое может произойти - на примере BMW. Так что вероятность подобных вещей существует всегда".

Но, при этом, экс-гонщик ориентируется не только на пустые слухи, он напомнил журналистам, что один из ведущих менеджеров Mercedes Тото Вольфф совсем недавно стал акционером Aston Martin, которая также представлена командой в формулическом чемпионате. По слухам, Вольфф может стать директором Aston Martin.

"Давайте посмотрим, вернется ли Тото Вольфф на командный мостик Mercedes после того, как он стал акционером Aston Martin. Интересно и то, сможет ли Mercedes продолжить выступать на столь высоком уровне в условиях, когда внутри команды происходит подобный перелом", - сказал Шумахер.