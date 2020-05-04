Роналду нашел себе сменщика в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рекомендовал руководителям клуба поскорее приобрести полузащитника лондонского "Арсенала" Габриэля Мартинелли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Португалец считает, что 18-летний бразилец способен вырасти именно в того футболиста экстра-класса, который способен будет его заменить в составе "Ювентуса". Боссы "Старой синьоры" постараются не мешкать с покупкой Мартинелли, опасаясь скачка его цены. На данный момент Transfermark оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Мартинелли выступает за основную команду "Арсенала" с нынешнего сезона. За "пушкарей" он провел 26 матчей, став автором 10 голов и четырех результативных передач. В юном бразильском таланте также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона".