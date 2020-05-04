UFC обвинили в лишении американцев тестов на коронавирус ради турнира

Американский обозреватель смешанных единоборств Стивен Мюельхаузен выступил с критикой в адрес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за стремление ежедневно проверять спортсменов на коронавирус в условиях дефицита тестов в США. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Журналист возмутился планами организации по проведению ежедневного тестирования бойцов. Мюельхаузен напомнил о нехватке тестов для рядовых американцев и обратил внимание на то, что ведущие спортивные медиа, вроде ESPN, проигнорировали тот факт, что промоушен лишает части американцев тестов на COVID-19.

1 мая стало известно, что UFC применит особые меры по обеспечению безопасности и здоровья участников турниров в Джексонвилле, штат Флорида. В частности, планируется постоянное присутствие медиков, а также проведение тестов на коронавирус на ежедневной основе.

10 мая в Джексонвилле пройдет UFC 249. В главном бою встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.