Министр спорта Италии: клубы не имеют права возобновлять тренировки до 18 мая

Итальянские футбольные клубы не смогут вернуться к тренировочному процессу до 18 мая. Об этом заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Он заявил, что смягчение карантинных мер с четвертого мая не касается футбола, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Приходится читать достаточно странные вещи, - недоумевает итальянец в посте в своем Facebook. - У футбола все остается прежним и команды все также не имеют права возобновлять тренировочный процесс до 18 мая. А о рестарте чемпионата страны и вовсе говорить рано".

Напомним, что накануне стало известно о том, что власти Италии в связи со снятием части карантинных ограничений позволили футбольным командам вернуться в тренировочные центры. Часть команд уже объявили о скором возвращении на базы, и стали вызывать футболистов обратно в свое расположение.