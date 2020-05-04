https://news.day.az/sport/1231525.html У десяти немецких футболистов обнаружен коронавирус
У десяти немецких футболистов обнаружен коронавирус
Команды первой и второй немецкой бундеслиг прошли тестирование на COVID-10. Десять проб оказались положительными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Тестированию подверглись игроки 18 клубов первой бундеслиги и 18 - второй. Всего было 1 724 тестов. Вирус был обнаружен у десяти футболистов, имена которых не сообщаются. Все они были изолированы.
На следующей неделе пройдет вторая волна тестирования. Если она не выявит инфицированных, то команды смогут возобновить групповые тренировки.
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