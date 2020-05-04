У десяти немецких футболистов обнаружен коронавирус

Команды первой и второй немецкой бундеслиг прошли тестирование на COVID-10. Десять проб оказались положительными, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тестированию подверглись игроки 18 клубов первой бундеслиги и 18 - второй. Всего было 1 724 тестов. Вирус был обнаружен у десяти футболистов, имена которых не сообщаются. Все они были изолированы.

На следующей неделе пройдет вторая волна тестирования. Если она не выявит инфицированных, то команды смогут возобновить групповые тренировки.