Большой футбол пытаются восстановить, но есть много проблем

По мере выхода европейских стран из карантина возвращаются к жизни и футбольные клубы. Испанская Ла Лига рассчитывает возобновить чемпионат в июне, и уже на этой неделе команды приступают к тренировкам. Но прежде игроки обязаны пройти тесты на коронавирус, а тренировочные базы должны быть тщательно продезинфицированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, футбольная федерация разработала подробные инструкции по обеспечению безопасности. По данным местных СМИ, на поле во время тренировок одновременно может быть допущено не более шести игроков, и они должны находиться на максимально возможном расстоянии друг от друга.

На прошлой неделе Ангела Меркель заявила, что решение о том, когда возобновятся спортивные соревнования в Германии будет принято 6 мая. Руководство Немецкой футбольной лиги намерено перезапустить чемпионат страны в середине мая. На начальном этапе доступ зрителям на трибуны будет закрыт. Эти планы уже поддержали министры спорта 16 федеральных земель. Футбольные чиновники предупредили, что если простой продолжится, многие команды Бундеслиги окажутся в угрожающем их существованию финансовом положении.

В Италии в понедельник на клубную базу вернулись игроки столичной "Ромы". В соответствии с распоряжением правительства, индивидуальные спортивные тренировки могут быть возобновлены с 4 мая, а командные - с 18-го. При этом необходимо соблюдать правила социального дистанцирования. На этой неделе футболистам предстоит пройти медицинские тесты, в том числе - на коронавирус.

Чемпионат Италии в Серии А был приостановлен 9 марта. Дата возможного перезапуска пока не установлена.

На возвращение английской Премьер-лиги в этом сезоне уже мало кто надеялся, однако после выздоровления Бориса Джонсона с Даунинг-стрит поступил четкий сигнал - там хотят вернуть футбол высшего класса как можно скорее, чтобы помочь поднять моральный дух людей после нескольких месяцев карантина. Правительство собирается поддержать индустрию финансово, ведь с ней связаны многие тысячи рабочих мест. Кроме того, по словам боссов Лиги, если турнир не будет доигран, они вынуждены будут вернуть более 700 тысяч обладателям прав на телетрансляции.

Футбол намерен вернуться в Европу, однако как и когда - пока большой вопрос.