https://news.day.az/sport/1231675.html Криштиану Роналду вернулся в Турин и отправился на карантин
Криштиану Роналду вернулся в Турин и отправился на карантин
Главная звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду наконец-то смог добраться до Италии. Ранее португальскому футболисту никак не удавалось вылететь из Португалии на частном самолете из-за отсутствия разрешения на полет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает Record, Роналду вернулся в Турин вместе со своей семьей. Сразу же после возвращения в Италию он был отправлен на двухнедельный карантин.
Напомним, что футболист сборной Португалии после приостановки чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса улетел к себе на родину.
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