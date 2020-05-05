https://news.day.az/sport/1231683.html V Игры исламской солидарности перенесли - из-за коронавируса
V Игры исламской солидарности перенесли - из-за коронавируса
V Игры исламской солидарности перенесены в связи с пандемией коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.az, об этом сообщил Совет директоров Спортивной федерации исламской солидарности.
Соревнования, которые должны были состояться в августе 2021 года в турецком городе Конья, перенесены на год. Организация приняла такое решение с учетом международных обязательств. Причиной также послужил перенос на год летних Олимпийских игр 2020 в Токио.
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