V Игры исламской солидарности перенесли

V Игры исламской солидарности перенесены в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.az, об этом сообщил Совет директоров Спортивной федерации исламской солидарности.

Соревнования, которые должны были состояться в августе 2021 года в турецком городе Конья, перенесены на год. Организация приняла такое решение с учетом международных обязательств. Причиной также послужил перенос на год летних Олимпийских игр 2020 в Токио.