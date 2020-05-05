"Формула-1" установила потолок бюджетов в 145 млн долларов

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", Международная федерация автоспорта и команды-участницы пришли к соглашению о том, что в 2021 году серия установит потолок бюджетов для "конюшен". Он будет равен 145 млн долларов за сезон, сообщил спортивный директор "Ф-1" Росс Браун, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый финансовый регламент ранее предполагал, что потолок бюджетов будет введен не единовременно, а постепенно: в первый год он должен был составить 175 млн долларов на команду - без учета зарплат гонщиков и некоторых других пунктов. Однако старт сезона-2020 отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и некоторые "конюшни" начали настаивать на более существенном сокращении расходов в свете финансового кризиса.

При этом, естественно, что команды, обладающие разной экономической базой, настаивали на различных сценариях: Ferrari и, по некоторым сведениям, Mercedes, не хотели сокращать бюджет ниже 145 млн долларов, представители McLaren намеревались добиться более заметного сокращения - вплоть до 100 млн на сезон.

"Мы начинали с суммы в 175 млн долларов, и много работали, чтобы достичь этой цифры, - цитирует Брауна портал Racefans.Net. - Но в условиях кризиса начнем с суммы в 145 млн. Теперь мы обсуждаем, насколько сильно бюджеты будут сокращаться в дальнейшем, в ближайшие годы".

По словам спортдиректора "Формулы-1", команды из середины пелетона будут получать больше денег после перераспределения системы призовых; "Мы постарались сбалансировать всю схему. Мы сократили количество денег, которое можно потратить в "Ф-1", и при этом сделали систему распределения призовых более равной. Так что у хорошей команды из середины пелетона теперь должен появиться шанс попадать на подиумы и, может быть, даже побеждать".