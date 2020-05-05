Президент UFC высказался о состоянии Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт объяснил, почему он не может уговорить российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором. По его мнению, всему виной "безумное богатство" дагестанского бойца, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уайту был задан вопрос, почему нельзя предложить Хабибу хороший чек за бой с Макгрегором. "Люди не понимают одного: Хабиб невероятно, просто безумно богат. Ему на сегодняшний день не нужны никакие деньги", - ответил президент UFC в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.

Ранее Уайт признался, что очень хочет организовать повторный бой между россиянином и ирландцем. В первом поединке Нурмагомедов удушающим приемом одержал досрочную победу над соперником.

Отметим, что недавно отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявил, что состояние сына составляет около 100 миллионов долларов.