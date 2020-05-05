https://news.day.az/sport/1231771.html В Английской премьер-лиге могут сократить время матчей
В Английской премьер-лиге могут сократить время матчей
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор сообщил, что игры чемпионата страны могут проходить с укороченным хронометражем в случае возобновления прерванного из-за пандемии коронавируса сезона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об этом он рассказал в интервью BBC Radio 4. Подобные возможные нововведения связаны с жестким графиком оставшейся части соревнований. Известно, что УЕФА потребовал от национальных ассоциаций завершить внутренние чемпионаты до 2 августа.
Ранее все клубы Английской премьер-лиги проголосовали за возобновление прерванного сезона.
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