В Английской премьер-лиге могут сократить время матчей

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор сообщил, что игры чемпионата страны могут проходить с укороченным хронометражем в случае возобновления прерванного из-за пандемии коронавируса сезона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом он рассказал в интервью BBC Radio 4. Подобные возможные нововведения связаны с жестким графиком оставшейся части соревнований. Известно, что УЕФА потребовал от национальных ассоциаций завершить внутренние чемпионаты до 2 августа.

Ранее все клубы Английской премьер-лиги проголосовали за возобновление прерванного сезона.