Немецкий футбольный клуб наказал игрока за рукопожатия с партнерами по команде

Клуб немецкой Бундеслиги "Герта" отстранил от тренировок форварда Саломона Калу. Об этом сообщается на официальном сайте берлинской команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ивуариец был наказан за публикацию в соцсетях видео, на котором он обменивается рукопожатиями с партнерами по клубу. В "Герте" отметили, что строго соблюдают рекомендации в связи с пандемией коронавируса, среди которых соблюдение социальной дистанции, но Калу их нарушил. Футболист уже принес извинения.