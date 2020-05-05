Власти Германии разрешат возобновить футбольный чемпионат с 15 мая

Клубы немецкой Бундеслиги находятся на низком старте. Уже 15 мая прерванный из-за пандемии коронавируса сезон будет возобновлен. Правительство Германии планирует объявить об этом уже завтра, 6 мая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель даст отмашку рестарту футбольного сезона в стране во время видеоконференции, посвященной ряду мер по ослаблению карантина.

Сообщается также, что матчи национального первенства будут проходить со строгими ограничениями, среди которых и отсутствие зрителей на трибунах.

Напомним, что чемпионат Германии по футболу, как и большинство остальных европейских турниров, был прерван из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.