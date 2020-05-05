Хабиб Нурмагомедов: Не таким мы себе представляли весенний май

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал непростой период в его жизни.

"Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание", - написал Хабиб в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В апреле у Хабиба из-за коронавируса не состоялся бой с американским бойцом Тони Фергюсоном. В среду, 25 апреля, стало известно, что отца и тренера Хабиба Абдулманапа госпитализировали с пневмонией. Во вторник, 5 мая, Нурмагомедов-старший был доставлен в одну из больниц Москвы.

Напомним, бой Хабиба и Тони сорвался уже в пятый раз. Они могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки.