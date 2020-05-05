Матчи чемпионата Испании по футболу могут пройти при искусственном шуме трибун

Руководство Ла лиги - высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу - рассматривает проведение матчей при пустых трибунах с добавлением шума болельщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Sport.es.

Согласно идее властей лиги, это должно создать более привычную атмосферу для футболистов и позволить телезрителям не слышать диалоги игроков по ходу матча. Также рассматривается вариант размещения на трибунах специальных стендов различной расцветки, которые будут визуально имитировать присутствие болельщиков.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 туров. Возобновление турнира запланировано на июнь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.