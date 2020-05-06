Футболисты "Ювентуса" возобновили тренировки на базе клуба

В Италии постепенно снимают ограничения на тренировочные занятия профессиональных футбольных клубов. В Турине приступили к тренировкам игроки "Ювентуса", которые находились дома в режиме самоизоляции. Все футболисты прошли медицинское обследование и были допущены до занятий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Позднее, через две недели карантина, к товарищам по "Старой синьоре" присоединится португальская звезда клуба Криштиану Роналду который накануне прибыл в Турин, но должен отбыть свои 14 дней изоляции. Как сообщает Twitter "Юве" он также вскоре сможет тренироваться вместе с командой.