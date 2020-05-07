https://news.day.az/sport/1232444.html Тайсону предложили миллион долларов за возвращение на ринг

Тайсону предложили миллион долларов за возвращение на ринг

Спорт, 7 мая 2020 09:10 354
Тайсону предложили миллион долларов за возвращение на ринг

Австралийский промоутер Брайан Аматруда заявил, что уже связался с представителем бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает Daily Mail.

По словам австралийца, он предложил Тайсону через посредника миллион долларов за участие в боксерском поединке. "Я бы мог сделать его бой частью большого карда с титульным поединком. Это был бы целый ивент", - заявил Аматруда.

По мнению промоутера, несмотря на свой возраст, 53-летний американец все еще узнаваем среди болельщиков. Возможным соперником Тайсона он назвал новозеландца Сонни Билл Уильяма - регбиста и боксера-тяжеловеса.

2 мая Тайсон опубликовал видео, где он отрабатывает удары на лапах. Скорость американца произвела впечатление как на фанатов, так и на знаменитых спортсменов.

25 апреля сообщалось, что Тайсон допускает возвращение на ринг. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе заявил, что возобновил тренировки и может принять участие в благотворительном турнире.

Тайсон провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также американец является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона в тяжелом весе. На момент триумфа ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

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