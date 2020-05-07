Команды "Формулы-1" получат призовые деньги за сезон-2020 полностью

Владельцы и главные организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" из компании Liberty Media приняли решение выплатить командам призовые деньги по итогам сезона-2020 в полном объеме несмотря на то, что большая часть Гран-при может вообще не состояться из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Официально о решении пока не объявлено, но инсайдеры уверены, что все решено. Сумма призовых в "Ф-1" в прошлом сезоне составила почти 1 млрд долларов и ожидается, что в этом году она будет на 100-120 млн долларов больше. В частности, о решении Liberty Media сказал исполнительный директор команды McLaren Зак Браун.

Владельцы серии приняли решение поддержать участников в непростой период, сообщает британская The Guardian. Ранее в "Либерти" провели реструктуризацию активов, позволившую перевести на счета "Формулы-1" 1,4 млрд долларов, полученных в качестве компенсации за перевод активов между холдингами.