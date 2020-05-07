УЕФА выплатил деньги азербайджанским клубам

Средства, выделенные УЕФА для клубов, футболисты которых были привлечены в основные сборные в сезоне 2018/2019 Лиги Наций и отборочном цикле Евро-2020, перечислены при посредничестве АФФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, УЕФА перечислила 8 клубам Премьер-лиги Азербайджана 1 млн. 137 тыс. 773 евро.

"Карабах" - 436,696.69 евро

"Нефтчи" - 210,117.58 евро

"Сабаил" - 172,144.67 евро

"Сабах" - 88,895.90 евро

"Габала" - 80,514.21 евро

"Сумгайыт" - 64,651.56 евро

"Зиря" - 47,870.83 евро

"Кешля" - 36,881.76 евро