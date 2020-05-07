https://news.day.az/sport/1232519.html УЕФА выплатил деньги азербайджанским клубам
УЕФА выплатил деньги азербайджанским клубам
Средства, выделенные УЕФА для клубов, футболисты которых были привлечены в основные сборные в сезоне 2018/2019 Лиги Наций и отборочном цикле Евро-2020, перечислены при посредничестве АФФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, УЕФА перечислила 8 клубам Премьер-лиги Азербайджана 1 млн. 137 тыс. 773 евро.
"Карабах" - 436,696.69 евро
"Нефтчи" - 210,117.58 евро
"Сабаил" - 172,144.67 евро
"Сабах" - 88,895.90 евро
"Габала" - 80,514.21 евро
"Сумгайыт" - 64,651.56 евро
"Зиря" - 47,870.83 евро
"Кешля" - 36,881.76 евро
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