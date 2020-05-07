КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. Об этом сообщается на сайте лиги, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В КХЛ посчитали, что в связи с невозможностью продолжения соревнований определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Отмечается, что объективные и справедливые критерии для определения победителя найдены не были.