Теннисный Australian Open готов ввести карантин для игроков

В то время, как три турнира теннисного "Большого шлема" перенесены на неопределенный срок и стоят перед перспективой полной отмены в этом году, организаторы Australian Open намерены провести состязания в начале будущего года, но, как заявил директор австралийского "Шлема" Крэйг Тайли, потребуют карантина для участников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Наилучший сценарий для Australian Open - проведение турнира с игроками, которые смогут приехать с учетом карантинных мероприятий, - цитирует Тайли Yahoo! Sport. - И второе условие - только местные болельщики на трибунах. Худший из возможных сценариев - полная отмена турнира в Мельбурне".

При этом глава Australian Open отметил, что всего его сотрудники прорабатывают четыре сценария развития событий: "И под каждый из них мы разработали модель. Мы просчитали для каждого из вариантов то время, когда мы должны принять решения, точные даты, кого это затронет и каким образом".

Тайли отметил, что уже проработаны разные варианты деятельности для 670 своих сотрудников, для всех партнеров - СМИ, спонсоров, властей и для тех мест, где арендуются помещения: "Теперь мы разрабатываем аналогичный гайд для игроков со всего мира, после чего будем объяснять, что из себя представляет каждый возможный сценарий, что это для них значит и как мы сможем все сделать".