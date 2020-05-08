https://news.day.az/sport/1232917.html У тринадцати итальянских футболистов выявлен коронавирус
У тринадцати итальянских футболистов выявлен коронавирус
За последние два дня у 11 футболистов итальянской Серии А выявлен COVID-19. Это обстоятельство может помешать возобновлению чемпионата в мае, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В настоящее время команды Серии А проходят тестирование на коронавирус. В четверг стало известно об обнаружении вируса у шести игроков "Фиорентины". Затем четыре положительных теста стали футболисты "Сампдории". А в пятницу стало известно о трех инфицированных игроках "Милана".
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру, последние события могут отложить возобновление чемпионата Италии. В мае клубы планировали приступить к тренировкам.
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