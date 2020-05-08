Три футболиста Ла Лиги сдали положительный тест на коронавирус

Тест на коронавирус у трех футболистов чемпионата Испании показал положительный результат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На этой неделе ряд клубов Примеры провел обязательное тестирование для футболистов на коронавирус. Среди команд, чьи игроки сдали тест, были также "Барселона" и "Реал".

По информации источников, тест дал положительный результат также у двух игроков, выступающих в клубах Сегунды. При этом руководство Лиги ожидает большее количество числа зараженных, потому что еще не все команды получили результаты тестирования.