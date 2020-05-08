Футболисты "Барселоны" возобновили тренировки на клубной базе

Лидеры чемпионата Испании по футболу из "Барселоны" собрались на клубной базе и провели первую после долгого карантина тренировку.

Накануне стало известно, что все игроки каталонского клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к совместным занятиям, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Футболисты прибыли на базу в спортивной экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками, сообщает официальный Twitter клуба. На тренировке занимались все без исключения игроки, начиная с главной звезды "Барсы" аргентинца Лионеля Месси и заканчивая вратарями запаса.