Боец UFC сдал положительный тест на коронавирус за день до турнира

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус за день до своего выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле 10 мая. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

UFC объявил, что 40-летний бразилец не выйдет в октагон. Его соперником должен был стать американец Юрайя Холл. Помимо Соузы, оба секунданта бойца оказались заражены COVID-19. Отмечается, что бразилец следовал протоколу безопасности UFC - соблюдал социальную дистанцию и использовал средства индивидуальной защиты. В заявлении промоушена подчеркивается, что больше положительных тестов на коронавирус не зафиксировано.

Турнир UFC 249 состоится 10 мая. В главном поединке вечера сойдутся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Также подерется и российский тяжеловес Алексей Олейник. Его соперником станет бразилец Фабрисиу Вердум.