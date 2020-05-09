https://news.day.az/sport/1233385.html Глава UFC признал вину за срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона
Глава UFC признал вину за срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признал, что разделяет вину за срыв поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Об этом он рассказал в интервью BT Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уайт подчеркнул, что ситуация вокруг турнира UFC 249 менялась каждый день.
"Хабиб застрял в России - боец не лукавил. Никто из нас не предполагал, что до этого дойдет", - заметил промоутер.
Он добавил, что и сам разделяет ответственность за пятый срыв поединка Фергюсона и Нурмагомедова.
"Мы все приняли ряд неверных решений", - заявил он.
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