Нападающий "Реала" Йович сломал ногу во время домашней тренировки

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Сербии Лука Йович во время домашней тренировки получил травму, в результате которой выбыл на неопределенный срок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Во время осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки внесуставной перелом пяточной кости правой стопы", - говорится на официальном сайте "сливочных".

Йович перешел в "Реал" из немецкого "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В составе мадридской команды 22-летний форвард принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также на его счету семь игр и два гола за сборную Сербии.