https://news.day.az/sport/1233407.html Нападающий "Реала" Йович сломал ногу во время домашней тренировки
Нападающий "Реала" Йович сломал ногу во время домашней тренировки
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Сербии Лука Йович во время домашней тренировки получил травму, в результате которой выбыл на неопределенный срок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Во время осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки внесуставной перелом пяточной кости правой стопы", - говорится на официальном сайте "сливочных".
Йович перешел в "Реал" из немецкого "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В составе мадридской команды 22-летний форвард принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также на его счету семь игр и два гола за сборную Сербии.
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