Мэйуэзер отверг возвращение в бокс

Американский боксер Флойд Мэйуэзер отверг возможное возвращение на ринг и отказался драться с соотечественником Эдрианом Бронером. Об этом сообщает Fight Hype, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

43-летний спортсмен заявил, что заработал почти 800 миллионов долларов благодаря боксу и больше не намерен выступать против профессионалов. При этом Мэйуэзер допустил, что может принять участие в поединке с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.

"Если я снова выйду на ринг - это уже будет не бокс. Это будет ради шоу. Бизнес! С меня хватит спорта. Я завершил карьеру и наслаждаюсь жизнью", - признался Мэйуэзер.