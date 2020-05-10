https://news.day.az/sport/1233563.html "ПСЖ" готов отдать "Интеру" двух футболистов ради выкупа Икарди
"ПСЖ" готов отдать "Интеру" двух футболистов ради выкупа Икарди
Французский клуб "Пари Сен-Жермен" продолжает вести переговоры с представителями миланского "Интера" по поводу выкупа контракта форварда Мауро Икарди.
Чтобы снизить трансферную стоимость футболиста, французы готовы включить в сделку сразу двух своих игроков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, речь идет о полузащитниках "Пари Сен-Жермен" Юлиане Дракслере и Леонардо Паредесе. Отмечается, что сумма выкупа 27-летнего форварда составляет 70 миллионов евро.
Напомним, что Икарди выступает за "ПСЖ" с лета 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за французский клуб 31 матч во всех турнирах, забив в них 20 мячей.
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